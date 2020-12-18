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إصابة محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له
محمد بدر 11:43 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20 11:43 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

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أعلنت محافظة الإسكندرية، عبر بيان لها، عن إصابة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له.

 وتابع بيان محافظة الإسكندرية “حرصًا من المحافظة على طمأنة مواطنى الإسكندرية، نود التأكيد على أن المحافظ بصحة جيدة وسيخضع للعزل المنزلى خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشئون المحافظة عن بعد”.

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وأضاف البيان: خالص الدعوات المخلصة بالسلامة والشفاء العاجل للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وخالص الأمنيات بالعودة سريعا لمواصلة جهوده وأعماله وجولاته الميدانية لخدمة الوطن والمواطن السكندرى.

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بقلم محمد بدر

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