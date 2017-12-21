إصابة فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق القدس

وكالات:أصيب 33 مواطنا فلسطينيا فى مواجهات اندلعت الليلة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قريتى عناتا وأبو ديس شرق القدس، ضد قرار ترامب إعلان القدس عاصمة إسرائيل.وقال هانى حلبية الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، إن مسيرة حاشدة حملت عنوان "لبيك يا قدس" جابت شوارع قرية أبو ديس ثم اندلعت مواجهات عني

وكالات:

أصيب 33 مواطنا فلسطينيا فى مواجهات اندلعت الليلة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قريتى عناتا وأبو ديس شرق القدس، ضد قرار ترامب إعلان القدس عاصمة إسرائيل.

وقال هانى حلبية الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، إن مسيرة حاشدة حملت عنوان “لبيك يا قدس” جابت شوارع قرية أبو ديس ثم اندلعت مواجهات عنيفة امتدت عدة ساعات فى منطقة “رأس كبسة”.

وأضاف أن 33 مواطنا أصيبوا خلال المواجهات بينهم 11 شابا أصيبوا بالأعيرة المطاطية و20 إصابة بحالة اختناق و2 حروق.

من جهته، أوضح ثائر فسفوس الناطق باسم حركة فتح فى مخيم شعفاط أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حزما وانتشرت فى المنطقة، وسمع إطلاق عيارات نارية بصورة مكثفة ومتتالية.