إصابة فرسي نهر في حديقة حيوانات في بلجيكا بفيروس كورونا

لم يظهر على فرسي النهر إيماني (14 عاما) وهيرمين (41 عاما) أي أعراض بخلاف سيلان الأنف، لكن حديقة الحيوانات قالت إنهما وُضعا في الحجر الصحي احترازيا.

قال موظفو حديقة أنتويرب للحيوان في بلجيكا إن الاختبارات أثبتت إصابة فرسي نهر في الحديقة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″، فيما يمكن أن يكون أولى الحالات المسجلة في هذا النوع. ولم يظهر على فرسي النهر إيماني (14 عامًا) وهيرمين (41 عامًا) أية أعراض بخلاف سيلان الأنف، لكن حديقة الحيوانات قالت إنهما وُضعا في الحجر الصحي احترازيًّا.

قال فرنسيس فيركامين، الطبيب البيطري في الحديقة “على حد علمي، هذه هي المرة الأولى التي يصاب فيها هذا النوع. بشكل رئيسي وفي أنحاء العالم، تم تسجيل إصابة غوريلات وأسود ونمور… بهذا الفيروس”.

ويُعتقد بأن فيروس كورونا انتقل من حيوان إلى إنسان، وثبت أنه انتقل من البشر إلى الحيوانات.

وأصيبت حيوانات أليفة، منها قطط وكلاب وقوارض بعد مخالطة أصحابها المصابين، بينما في حدائق الحيوان تم تسجيل إصابات لأسود ونمور وكلاب بحر وضباع وغيرها.

كما تفشّى المرض في مزارع للمنك وأصاب حيوانات برية مثل الغزلان.

وتحقق حديقة أنتويرب للحيوان في أسباب العدوى، وقالت إنه لم تظهر في الآونة الأخيرة أعراض الإصابة بـ”كوفيد- 19″ أو تثبت على أيٍّ من الحراس.

إصابات كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشّي جائحة فيروس كورونا عالميًّا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلَنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

فعلى الصعيد الأوروبي، أعلن معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية أن ألمانيا سجلت 74 ألفًا و352 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجدّ خلال اليوم الأخير، ما يقلُّ بنحو ألفي حالة عن الحصيلة المسجلة يوم الجمعة الماضي عندما تم الإبلاغ عن 76414 حالة.

وأشار المعهد إلى وفاة 390 شخصًا آخر، خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء الإصابة بالفيروس. وهذا يزيد من إجمالى تعداد الوفيات المبلَّغ عنها إلى 102 ألف و568 حالة، بينما يزيد إجمالى الإصابات التي سُجلت فى ألمانيا منذ ظهور الوباء على أكثر من ستة ملايين إصابة.