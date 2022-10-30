إصابة عشرات من الشرطة الفرنسية في اشتباكات مع محتجين على بناء خزان مياه للرى

أصيب العشرات من أفراد الشرطة في الاشتباكات التي اندلعت أثناء احتجاج على بناء خزان مياه كبير للري الزراعي في غربي فرنسا، حسبما ذكرت السلطات الفرنسية.

وتسببت أسوأ موجة جفاف شهدتها فرنسا هذا الصيف فى زيادة حدة الجدل حول الموارد المائية في أكبر قطاع زراعي في الاتحاد الأوروبي.

وأيد بعض المزارعين إقامة خزانات صناعية كوسيلة لاستخدام المياه بكفاءة ولكن المعارضين انتقدوها باعتبارها كبيرة الحجم وتفضل المزارع الكبيرة.

وتحدى عدة آلاف من المعارضين الحظر المفروض على الاحتجاج على الخزان المزمع إقامته في منطقة سانت سولين الريفية حيث أظهر التلفزيون الفرنسي الشرطة تتصدى للمتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

وقال الحاكم المحلي في بيان إن 61 أصيبوا من بينهم 22 في حالة خطيرة بين أفراد الشرطة الذين تعرضوا لهجوم بالألعاب النارية وزجاجات المولوتوف من قبل بعض المحتجين.

وأدان وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو على تويتر العنف ضد الشرطة وانتقد المحتجين لعرقلتهم” مشروعا تم تطويره محليا على مدى سنوات”.

وأنحى مسؤولو حزب الخضر الذين انضموا إلى الاحتجاج باللوم على الوجود الأمني المفرط بعد حشد السلطات أكثر من 1500 شرطي.