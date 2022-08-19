إصابة عبد الله مشرف بجلطة في يده اليسرى ونقله للمستشفى

تعرض الفنان عبد الله مشرف لأزمة صحية مفاجئة ، بإصابته بجلطة في يده اليسرى والتي أدت لانسداد في شريان يصل الدم بذراعه الأيسر فقرر الأطباء بأحد المستشفيات بالقاهرة وضعه في غرفة الرعاية المركزة للاطمئنان عليه تماما .

وبدأت الأزمة لمشرف مع إحساسه بآلام في ظهره وبعد خضوعه لفحوصات طبية ، وحينما عاد لمنزله شعر أن يده اليسرى لاتتحرك بصورة طبيعية وبعد الخضوع للكشف الطبيعي تبين أنه يعاني من جلطة فيها وتسببت في تغير لونها ولا تتحرك بصورة طبيعية.

يذكر أن عبد الله مشرف حل مؤخرا في احدى حلقات برنامج ” نص الحدودتة” مع المذيعة شيرين سليمان بقناة صدى البلد ، وتناولت الحلقة الحديث عن كثير من المواقف في حياته الفنية والخاصة.