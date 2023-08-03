إصابة طالب شرطة و7 أشخاص في حادثي تصادم بالجيزة

أصيب طالب في كلية الشرطة في حادث سير بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبورها نفق حازم حسن في اتجاه الرماية بمحافظة الجيزة ، وألقي القبض على المتسبب في الحادث.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة ، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بنفق حازم حسن.

وبالانتقال والفحص اتضح اصطدام سيارة بطالب بكلية الشرطة، مما تسبب في اصابته ونقل إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببه في الحادث، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

على جانب آخر، أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق السريع بالعياط، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

جاء ذلك بعدما تلقى مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق السريع بالعياط.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص اتضح اصطدام سيارتين مما تسبب في إصابة 7 أشخاص، نقلوا إلى مستشفى العياط لتلقي العلاج اللازم.