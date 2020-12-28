إصابة شرطي أثناء إنقاذ فتاة من التحرش بالجيزة.. وضبط المتهم

وعندما تدخل وتصدى له، اعتدى على أمين الشرطة بحجر وأصابه في رأسه ليتمكن من الهروب.

أصيب أمين شرطة مكلف بخدمة تأمين أحد البنوك في محافظة الجيزة، أثناء تأدية عمله، بعدما نجح في إنقاذ فتاة من التحرش إثر استغاثتها به من مطاردة أحد الأشخاص لها أثناء السير فى الشارع.

ترجع التفاصيل، إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، إخطارًا عن الاعتداء على أمين شرطة أثناء إنقاذ فتاة من التحرش.

وأوضحت التحريات أن الفتاة لجأت إلى أمين الشرطة أثناء سيرها في الشارع بمكان عمله، لحمايتها من التحرش.

وعندما تدخل وتصدى له، اعتدى على أمين الشرطة بحجر وأصابه في رأسه ليتمكن من الهروب.

وطارده بعض الأهالي المتواجدين في الشارع، وألقوا القبض عليه، واتضح أن المتهم مسجل خطر.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.