إصابة شخصين في انفجار اسطوانة غاز بشقة سكنية بالهرم

نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الموقف.

انفجرت اسطوانة غاز داخل أحد الشقق السكنية، بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، ما أدى لإصابة شخصين وسقوط أحد جدران الشقة وشرفتها.

تلقت شرطة نجدة الجيزة، بلاغًا مساء اليوم الخميس، بانفجار إسطوانة غاز بأحد الشقق السكنية، الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.

وبانتقال قوات الحماية المدنية، تبين انفجار إسطوانة غاز صغيرة “محلية الصنع”.

وبالمعاينة الأولية، اتضح أن الانفجار أسفر عن سقوط جزء من أحد جدران الشقة وشرفتها.

وأصيب اثنين من المقيمين بها، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، عن طريق سيارات الإسعاف.

ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الموقف.