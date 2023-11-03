إصابة شخصين بمشاجرة على سعر هاتف محمول في أكتوبر

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة حدوث مشاجرة بمحافظة الجيزة وإطلاق أعيرة نارية وإصابة شخصين، بعدما تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة ، بلاغًا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين.

وبالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: 3 أشخاص، طرف ثان: عاطلان لهما معلومات جنائية، لخلافات حول القيمة المالية لهاتف محمول تطورت لمشاجرة أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الأول أعيرة نارية تجاه الطرف الثاني، فأحدث إصابة شخصين تصادف تواجدهما بمحل البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الأول وبحوزة أحدهم فرد محلي، عدد من الطلقات، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.