إصابة سحر صبرى المذيعة بقناة النيل للأخبار بفيروس كورونا

سحر صبرى تقدِّم برنامجي "هذا الصباح"، و"صحافة الغد" على النيل للأخبار

أصيبت سحر صبرى، المذيعة بقناة النيل الأخبار التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بفيروس كورونا، حيث ثبت من نتيجة فحص المسحة التي أجرتها أنها إيجابية.

يُذكر أن سحر صبرى تقدِّم برنامجي “هذا الصباح”، و”صحافة الغد” على النيل للأخبار.

كانت سحر صبري قد عملت قبل ذلك فى قناتي الأسرة والطفل، والتعليمية، إلى أن انتقلت إلى مجال تقديم الأخبار الذى تفضله.

كما قدمت مؤخرًا فيلمًا وثائقيًّا عن “عزبة الهجانة” لقي إشادة كبيرة من مختلف قيادات ماسبيرو.

وشهدت الهيئة الوطنية للإعلام مؤخرًا انتشارًا ملحوظًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا، فبرغم وصول عدد حالات التعافي والخروج من المستشفيات إلى 35 حالة، فإن هناك ما يقرب من 40 حالة من بين العاملين بالهيئة ما بين العزل المنزلي والمستشفيات حاليًّا.

كما وصلت عدد حالات الوفيات إلى 7 عاملين هم: رشا حلمي من قطاع الأخبار، ومحمد عدلي من قطاع المتخصصة، وأسامة النجار القناة الثالثة، ومحمد كوارشي الهندسة الإذاعية، ومحمد المنجد قطاع التليفزيون، وأحمد عبد الحليم مساعد مدير أمن التليفزيون، ومحمد حسن الحسابات.