إصابة زوجة وبنات أحمد فتحي بفيروس كورونا (صورة)

أعلنت زوجة اللاعب الدولي أحمد فتحي، نورا إسماعيل، إصابتها هي وبناتها بفيروس كورونا المستجد، بعد التأكد من التحاليل التي أجرتها مؤخرًا رفقة عائلتها؛ للاطمئنان على صحتهم.

وكتبت نورا، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ادعولنا احنا كرونا أنا وبناتي».

يُذكر أن نادي بيراميدز، كان قد أعلن بشكل رسمي تعاقده مع أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي ومنتخب مصر، اعتبارًا من الموسم المقبل، بعد فشل مفاوضات الأهلي من أجل التجديد معه، خلال الفترة السابقة، لعدم الاتفاق على المقابل المادي لتجديد عقده.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فتحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، الأمر الذي دفع بيراميدز الدخول في مفاوضات مع اللاعب للتجديد، وهو ما تم رسميًا بعد أن أعلن النادي عبر صفحاته الرسمية.