رياضة

إصابة «رام» المصنف الأول عالميا بكورونا وانسحابه من منافسات الجولف بأولمبياد طوكيو

أشار الاتحاد الدولي إلى أن عينة اللاعب الإسباني جاءت إيجابية لفيروس كورونا في الاختبار الأخير قبل السفر إلى اليابان
محمد عبد السند 2:28 م, الأحد, 25 يوليو 21 2:28 م, الأحد, 25 يوليو 21

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قال الاتحاد الدولي للجولف اليوم الأحد، إن جون رام المصنف الأول عالميا أصيب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وانسحب من أولمبياد طوكيو، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن عينة اللاعب الإسباني جاءت إيجابية لفيروس كورونا في الاختبار الأخير قبل السفر إلى اليابان.

وتنطلق منافسات الرجال الخميس المقبل.

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو اليوم (الأحد)، تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد في الأولمبياد، ليصل بذلك عدد المصابين بين المعنيين بالأولمبياد منذ أول يوليو إلى 132 حالة.

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وأوضحت اللجنة أن الحالات الجديدة تتضمن رياضيين اثنين، من بينهما أحد أفراد فريق التجديف الهولندي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلنت بعثة هولندا أمس السبت، أن الفحوص كشفت عن إصابة لاعب التجديف فين فلوريين (21 عاماً) بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وتجدر الإشارة إلى أن فلوريين، وهو نجل رولاند فلوريين المتوج في أولمبياد 1988، أحرز المركز الرابع بين ستة متسابقين خلال التصفيات التي أقيمت أول أمس الجمعة.

وتخضع طوكيو لحالة الطوارئ تزامناً مع إقامة الأولمبياد، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي كانت قد تسببت في تأجيل الأولمبياد من العام الماضي إلى العام الجاري.

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إصابات كورونا حول العالم

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 193.6 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة اليوم الأحد، فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 193.633.246، وإجمالي الوفيات 4.151.311.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ610834 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 34.427.939، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ549448 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 19.670.534.

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وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 420016، وإجمالي إصابات 31.332.159.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك فى عدد الوفيات بـ237954 وإجمالي إصابات 2.726.160.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 195243، وإجمالي إصابات 2.094.445.

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بقلم محمد عبد السند

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