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إصابة رئيس وزراء ولاية «ماديا براديش» الهندية بفيروس كورونا

مضيفا أنه يتبع حاليا جميع الإرشادات وسيخضع للعزل الذاتي حسب توصية الطبيب
المال - خاص 10:46 م, السبت, 25 يوليو 20 10:46 م, السبت, 25 يوليو 20

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أعلن رئيس وزراء ولاية “ماديا براديش” الهندية شيفراج سينج شوهان اليوم السبت، أن نتائج اختباراته المعملية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جاءت إيجابية.

وأكد شوهان – في سلسلة تغريدات عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة أوردتها قناة (إن دي تي في) الهندية – إنه كان يعاني من أعراض فيروس كورونا المستجد وبعد إجراء الفحص، أظهر التقرير أن النتيجة إيجابية، مضيفا أنه يتبع حاليا جميع الإرشادات وسيخضع للعزل الذاتي حسب توصية الطبيب.

وناشد شوهان جميع زملائه والمواطنين باتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب العدوى وحث كل من خالطه على الخضوع للفحص.

وطمأن رئيس وزراء ولاية “ماديا براديش” الجميع بأنه لا داعي للذعر، مضيفا أنه على الرغم من حالته الصحية إلا أنه سيواصل قيادة الجهود الرامية لاحتواء انتشار الفيروس في ولايته.

يشار إلى أن ولاية “ماديا براديش” سجلت أكثر من 26 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، بينها 791 حالة وفاة جراء الفيروس.

يذكر أن عدد الإصابات النشطة في الولاية يبلغ أكثر من 7500 حالة.

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بقلم المال - خاص

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