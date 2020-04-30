إصابة رئيس وزراء روسيا بفيروس كورونا

أبلغ رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الخميس بأن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وحسب رويترز، اقترح ميشوستين أن يتولى النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف رئاسة الحكومة بالإنابة في غيابه. وأيد بوتين هذا المقترح.

وسجلت روسيا حتى الآن 106498 حالة إصابة بالمرض و 1073 وفاة.

ومنذ ظهوره أصاب كورونا العديد من كبار المسؤولين في جميع أنحاء العالم.

وأصاب الفيروس الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا ورئيس الوزرءا لانجليزي بوريس جونسون والعديد من الوزراء في عدد من الدول.