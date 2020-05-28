الإسكندرية

إصابة رئيس وحدة التدخل السريع بالإسكندرية بفيروس كورونا

تبين إيجابية نتيجة التحليل
مها يونس 11:58 ص, الخميس, 28 مايو 20 11:58 ص, الخميس, 28 مايو 20

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أصدرت محافظة الإسكندرية بياناً إعلامياً منذ قليل أكدت من خلاله أنه في إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسئولين التنفيذيين والموظفين، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان المحافظة، تبين بالمتابعة والفحص إيجابية نتيجة التحليل لفيروس كورونا الخاص باللواء محمد سحلول مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء.

ونوهت محافظة الإسكندرية خلال بيانها، بأنه تم حصر كافة المخالطين للحالة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم في هذا الشأن، لاسيما أن الإصابة حدثت خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك .

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، تخرجت عام 2008، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل بقسم الرياضة ، بدأت العمل في جريدة المال بقسم الإسكندرية وكُلفت بتغطية الأخبار المتعلقة بالمحليات بمديريات وديوان المحافظة وقسمي السياحة والآثار، فضلاً عن تغطية أخبار الجامعة ومكتبة الإسكندرية، وعملت بقسم الإستثمار والنقل المرتبط بأخبار الملاحة بالثغر بالملحق الشهري.

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