إصابة رئيس وحدة التدخل السريع بالإسكندرية بفيروس كورونا

أصدرت محافظة الإسكندرية بياناً إعلامياً منذ قليل أكدت من خلاله أنه في إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسئولين التنفيذيين والموظفين، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان المحافظة، تبين بالمتابعة والفحص إيجابية نتيجة التحليل لفيروس كورونا الخاص باللواء محمد سحلول مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء.

ونوهت محافظة الإسكندرية خلال بيانها، بأنه تم حصر كافة المخالطين للحالة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم في هذا الشأن، لاسيما أن الإصابة حدثت خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك .