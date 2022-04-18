إصابة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي بفيروس كورونا

أثبتت الفحوصات الطبية إصابة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم الإثنين، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وفقا لبيان رسمي صادر عن مكتب دراجي.

وأوضح البيان أن وزيرين بالحكومة سيحلان محل دراجي خلال جولته التي من المقرر أن يقوم بها إلى أفريقيا هذا الأسبوع، والتي تهدف لإبرام صفقات لخفض اعتماد البلاد على الغاز الروسي.

وكان من المقرر أن يزور دراجي، الذي قال مكتبه إنه لا يعاني من أية أعراض، جمهورية الكونغو وأنجولا في الـ 20 و21 أبريل الجاري لتوقيع اتفاقيات جديدة بخصوص إمدادات الطاقة.

وذكر البيان أن الوفد المتجه لأفريقيا سيرأسه وزير الخارجية لويجي دي مايو ووزير التحول البيئي روبرتو سينجولاني.

إصابات كورونا حول العالم

أعلنت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حول العالم ارتفعت إلى 504 ملايين و577 ألفا و44 إصابة.

وذكرت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و198 ألفا و460 حالة وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.2 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ988 ألفا و618 حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ662 ألفا و207 وفيات ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 521 ألفا و965 حالة.