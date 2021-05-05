إصابة ثمانية حتى الآن.. «كورونا» يفتك بـ8 أسود في حديقة حيوان هندية

تأتي نتائج الفحوص هذه في وقت تشهد فيه الهند ارتفاعًا هائلًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين البشر.

أعلنت الحكومة الهندية إصابة ثمانية أسود آسيوية بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” في إحدى حدائق الحيوانات، وقالت إنه لا توجد دلائل على أن الحيوانات يمكنها أن تنقل العدوى إلى البشر. وكانت سلطات الحديقة الواقعة في مدينة حيدر آباد الجنوبية قد تبادلت عيناتٍ مع معمل أبحاث حكوميّ في 24 مارس الماضي، بعد أن ظهرت أعراض ضيق في التنفس لدى تلك الأسود، ما أدى لإغلاق الحديقة في الوقت الحالي، حسبما ذكرت رويترز.

وتأتي نتائج الفحوص في وقتٍ تشهد فيه الهند ارتفاعًا هائلًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين البشر.

وقالت وزارة البيئة والغابات والتغير المناخي الهندية: “استنادًا إلى تجربتنا مع حيوانات ثبتت، العام الماضي، إصابتها بمرض “سارس- كوف2″ في حدائق حيوان بأماكن أخرى من العالم، لا توجد دلائل حقيقية تشير إلى أن الحيوانات يمكنها نقل المرض إلى البشر أكثر من ذلك”.

وسجلت الهند أكثر من 300 ألف إصابة بمرض “كوفيد- 19” يوميًّا لثلاثة عشر يومًا متواصلة، وبلغ إجمالي الإصابات بالمرض فيها أكثر من 20 مليونًا، وهو ثاني أعلى معدل إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.

إصابات كورونا في الهند

سجلت الهند وفيات قياسية بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 3780 وفاة بعد يوم من تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد حاجز 20 مليونًا لتصبح ثاني دولة تصل لهذا الرقم بعد الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن عدد الإصابات اليومية ارتفع إلى 382315 حالة يوم الأربعاء. وتشير تقديرات الحكومة إلى بلوغ ذروة الإصابات، يوم الأربعاء، أي أبكر عدة أيام، المتوقع بسبب انتشار الفيروس بسرعة أكبر.

وأدى ارتفاع حالات الإصابة بالسلالة الهندية الشديدة العدوى إلى امتلاء أسرة المستشفيات عن آخرها ونفاد الأكسجين وزيادة تدفق الجثث على المشارح والمحارق. وتوفي الكثيرون في سيارات الإسعاف ومرائب السيارات وهم ينتظرون سريرًا شاغرًا في مستشفى أو اسطوانة أكسجين.

وقال بيوش جويال، وزير السكك الحديدية، على تويتر إن قطارين محملين باسطوانات الأكسجين وصلا إلى نيودلهي الأربعاء. ونقل 25 قطارًا حتى الآن الغاز المطلوب بشدة إلى مختلف أرجاء الهند.

وتزامن الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بالهند مع نقص حاد في اللقاحات بسبب مشكلات في الإمداد والنقل.