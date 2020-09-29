إصابة تياجو ألكانتار «الوافد الجديد» لليفربول بفيروس كورونا

ألكانتارا ظهرت عليه أعراض بسيطة لكنه في صحة جيدة ويتحسن

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إصابة الإسباني تياجو ألكانتارا بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور بعض الأعراض على اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح ليفربول خلال بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني، أن ألكانتارا ظهرت عليه أعراض بسيطة لكنه في صحة جيدة ويتحسن، ولكنه سيخضع للعزل المنزلي وفقا للإرشادات الطبية.

من جانبه، صرح جيم موكسون، طبيب ليفربول: «إنه اختيار كل فرد ما إذا كان سيكشف علنا عن نتيجة اختبار فيروس كورونا، ولقد اتبعنا جميع البروتوكولا وتياجو بخير».

واختتم حديثه قائلًا: «سيعزل نفسه الآن وفقا للإرشادات ونأمل أن يعود معنا قريبا».

وشارك ألكانتارا لمدة 45 دقيقة فقط أمام تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، منذ انضمامه من بايرن ميونيخ الألماني.