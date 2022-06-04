إصابة تشارلين أميرة موناكو بفيروس كورونا

أثبتت الفحوصات الطبية إصابة الأميرة تشارلين أميرة موناكو بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بعد أن ظلت بعيدة عن الإمارة شهورا لأسباب صحية، حسبما ورد في بيان صادر عن قصر أمير موناكو.

وأوضح البيان الذي نقلته وكالة رويترز أن إصابة الأميرة بفيروس كورونا جاء في في الوقت الذي تتزايد فيه الإصابات في فرنسا المجاورة.

وعادت الأميرة تشارلين (44 عاما) وهي بطلة أولمبية سابقة تزوجت الأمير ألبرت عام 2011 إلى موناكو في مارس الماضي بعد تحسن صحتها طبقا لما قاله القصر في ذلك الوقت.

واستأنفت الأميرة أداء مهامها الرسمية في الآونة الأخيرة فقط.

وأشار القصر إلى أن حالتها ليست مثار قلق وإنها ستعزل نفسها طبقا للإجراءات الصحية المتبعة.

تأتي إيجابية الفحص بعد يوم من قول هيئة الصحة العامة الفرنسية إنها سجلت زيادة في الإصابات في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ شهور مع متوسط يومي 20 ألف حالة في أسبوع.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حول العالم ارتفعت إلى 531 مليونا و530 ألفا و872 إصابة.

وأفادت الجامعة – في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، السبت، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و297 ألفا و850 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 84.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تلتها البرازيل بأكثر من 31.1 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ666 ألفا و971 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و677 وفاة.