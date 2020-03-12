ثقافة وفنون

إصابة الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته الممثلة ريتا ويلسون بفيروس كورونا

في أثناء سفرهما إلى أستراليا، بحسب سي إن إن الأمريكية
المال - خاص 10:31 ص, الخميس, 12 مارس 20 10:31 ص, الخميس, 12 مارس 20

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 أعلن الممثل الأمريكي توم هانكس، الأربعاء، أنه أصيب وزوجته الممثلة ريتا ويلسون بفيروس كورونا ، في أثناء سفرهما إلى أستراليا، بحسب سي إن إن الأمريكية

وفي بيان نشره عبر انستجرام، قال هانكس إنه وزوجته في أستراليا حاليًا، وخضعا لاختبارات طبية أظهرت إصابتهما بالفيروس.

وأضاف هانكس: “أنا وريتا هنا في أستراليا. شعرنا بالتعب قليلاً، كما لو كنا مصابين بنزلات البرد وبعض آلام الجسم. كان لدى ريتا بعض القشعريرة. بعض حمى طفيفة جدا… كما هو مطلوب في العالم الآن أجرينا اختبارًا لفيروس كورونا، ووجدنا أن (النتيجة) إيجابية”.

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بقلم المال - خاص

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