إصابة المستشار الألماني أولاف شولتس بـ «كوفيد-19»

أكدت الفحوصات الطبية إصابة المستشار الألماني أولاف شولتس بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وأنه يعاني من أعراض خفيفة، حسبما ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية.

وقال المتحدث في بيان اليوم الإثنين إن شولتس يخضع للعزل في المستشارية الاتحادية وأنه ألغى كل ارتباطاته العامة هذا الأسبوع لكنه سيحضر الاجتماعات المقررة عن بعد.

وتقدم ألمانيا جرعات تنشيطية من اللقاحات الواقية من الفيروس للمواطنين المسنين والمعرضين لخطر الإصابة مع دخول فصل الشتاء.

وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، إن فيروس كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ عالمية لكن نهاية الوباء قد تكون وشيكة إذا تعاملت الدول معه بشكل صحيح.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، اليوم الإثنين، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حول العالم ارتفعت إلى 615 مليونا و90 ألفا و972 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و536 ألفا و966 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 96 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.6 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و56 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 685 ألفا و750 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و530 وفاة.