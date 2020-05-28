إصابة المدير الفني لاتحاد كرة القدم المصري بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن نتائج التحاليل التي أجريت للدكتور محمود سعد، المدير الفني للاتحاد، جاءت إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا . وذكر الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن ذلك في أعقاب مخالطته عددا من…

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن نتائج التحاليل التي أجريت للدكتور محمود سعد، المدير الفني للاتحاد، جاءت إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا .

وذكر الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن ذلك في أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يخضع الدكتور محمود سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا في مواجهة فيروس كورونا .

وأكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد، أن إصابة المدير الفني رغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس.

وأضاف أنه تم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأبدى اتحاد كرة القدم تمنياته بشفاء الدكتور محمود سعد وجميع مصابي فيروس كورونا، وأن يحفظ الله بلادنا وأبناء شعبنا من كل سوء.