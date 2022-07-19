إصابة الرئيس القبرصي بفيروس كورونا

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حسبما ذكرت ذكرت وكالة رويترز نقلا عن السلطات القبرصية.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن أناستاسيادس البالغ من العمر 75 عاما يعاني من أعراض خفيفة وإن صحته جيدة بشكل عام.

وأعادت قبرص مؤخرا فرض وضع الكمامات في الأماكن المغلقة، بعد مرور ما يزيد قليلا عن الشهر من إلغائه، وذلك لمواجهة ارتفاع حاد في إصابات كوفيد-19.

ويأتي ذلك في أعقاب ارتفاع جديد في إصابات كورونا في الأسابيع الأخيرة، حيث سجلت وزارة الصحة 19503 حالة إيجابية خلال الفترة من 25 يونيو إلى 5 يوليو.

ويمثل القرار منعطفا للسلطات، التي كانت قد ألغت قرار ارتداء الكمامات في الأول من يونيو الماضي.

وقال وزير الصحة القبرصي، ميشاليس هادجبانتيل إلى زيادة عدد حالات كورونا التي يتطلب دخولها المستشفيات، موضحا أن تنقل الأشخاص المصابين بحرية دون أقنعة كان عاملا مساهما.

وفي الـ 28 من يونيو الماضي، أعيد فرض ارتداء الكمامات لزيارة الصيدليات والمختبرات السريرية ومواقع الاختبار الحكومية لـ كوفيد-19.

ويجب أيضا ارتداء الكمامات عند زيارة المستشفيات ودور رعاية المسنين ووسائل النقل العام.

ودفع العديد من العلماء السلطات إلى إعادة الكمامات بعد الارتفاع الأخير في حالات كوفيد-19، ويرجع ذلك إلى انتشار متحورات أوميكرون شديدة العدوى BA4 وBA5.

وكانت السلطات مترددة في إعادة فرض الكمامات وسط ذروة موسم السياحة.