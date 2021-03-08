سيـــاســة

إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته بفيروس «كورونا»

الرئاسة السورية أصدرت بيانًا بشأن ذلك
المال - خاص 2:51 م, الأثنين, 8 مارس 21 2:51 م, الأثنين, 8 مارس 21

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أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء، أصيبا بفيروس كورونا وأنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.

وقالت الرئاسة السورية في بيان، “بعد عد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفايروس كوفيد – 19، أجرى الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد فحص الـ PCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفيروس، علما أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة”.

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ولفت البيان إلى أن الرئيس بشار الأسد وزوجته سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وأضاف البيان، “الرئيس الأسد والسيدة أسماء، يتمنيان السلامة والعافية لكل السوريين ولجميع شعوب العالم من هذا الفيروس، ويدعوان جميع السوريين للاستمرار باتّباع إجراءات الحذر والوقاية قدر الإمكان”.

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كما وجه الرئيس الأسد والسيدة أسماء التحية لكل الكوادر الطبية العاملة على الخطوط الأولى لمواجهة الفايروس والتخفيف من آثاره على المصابين به، بحسب ما ذكره البيان.

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بقلم المال - خاص

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