إصابات كورونا لن تعيق استئناف الدورى المصرى

أثارت نتائج مسحات فرق الدورى التى أظهرت إيجابية بعض الحالات، التساؤلات حول إمكانية استئناف الدورى من عدمه

بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باستئناف النشاط الرياضى وبالأخص الدورى المصرى لكرة القدم، عقب توقفه لمدة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، حدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة 25 يوليو المقبل موعدا لاستئناف مسابقات كرة القدم.

وأثارت نتائج مسحات فرق الدورى التى أظهرت إيجابية بعض الحالات، التساؤلات حول إمكانية استئناف الدورى من عدمه، وكانت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أصدرت قراراً بخضوع جميع الفرق لمسحات طبية، تشمل اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق، على أن تبدأ الأندية تدريباتها بعد 24 ساعه من المسحة الثانية، وبعد تطبيق الإجراءات الطبية والاحترازية.

وواصلت اللجنة الطبية باتحاد اللعبة، برئاسة الدكتور محمد سلطان، إجراء مسحات للفرق الـ 18، وكشفت الأولى التى أجريت على 15 نادياً، وغاب عنها الزمالك والإسماعيلى وأف سى مصر “يخضع لإجراء المسحة اليوم السبت”، عن 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت الحالات بواقع 4 فى فريق إنبى “عامل غرف ملابس وفرد من الجهاز الفنى، بالإضافة إلى اثنين من اللاعبين”، وحالة واحدة للاعب بالاتحاد السكندرى، وحالة فى الجونة، وأخرى فى المقاولون العرب، رفض الناديين الإعلان عن هويتهما، فيما أعلن نادى طنطا عن وجود 5 حالات فى صفوف فريق الكرة، بواقع فردين من الجهاز الفنى، وثلاثة من لاعبى الفريق.

من جانبه كشف محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، عن إصابته بالفيروس عقب خضوعه لكشف منفصل عن فريقه، والذى لم يقرر مسئوليه حتى الآن إجراء مسحات للاعبيه، فيما نفى المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، إصابة أياً من لاعبى الفريق.

وتواصلت “المال” مع أحد المسئولين باتحاد الكرة، الذى اكتشاف إصابات لن يعرقل عودة الدوري للحياة مرة أخرى، وأن النشاط سيعود في الموعد المقرر له بشكل طبيعي.

وأكد المصدر الذى رفض ذكر اسمه، أنه قد يطرأ تعديل على الموعد المحدد له من قبل، وهو 25 من يوليو المقبل، بناء على طلب من المديرين الفنيين للفرق خلال اجتماعهم مع اتحاد الكرة، وقد يكون منتصف أغسطس هو الموعد الجديد لعودة النشاط.

وعن التعامل مع اللاعبين المصابين – رفض ذكر أسمائهم- أكد المصدر أنه سيتم عزلهم مع إجراء مسحات إضافية لزملائهم في الفريق للتأكد من عدم إصابتهم بالعدوى، مع السماح لمن تتأكد سلبية نتيجته بالمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان وزير الرياضة برفقة وزير الإعلام، أسامة هيكل، قد عقدا مؤتمراً صحفيا فى 15 من الشهر الجارى، أعلنا خلاله خطة عودة النشاط الرياضى، على أن تعود المنافسات في الألعاب الفردية والغير التلامسية، مثل التنس وألعاب القوى في الأول من يوليو، وللجنة الأوليمبية تحديد الألعاب التي تندرج تحت تلك الفئة.

وأضاف الوزير: “الألعاب متوسطة التلامس مثل السباحة والتجديف والهوكي والجمباز وتنس الطاولة والإسكواش والكرة الطائرة والسلاح والريشة الطائرة والثلاثي وتنس الطاولة، بجانب كرة السلة وكرة اليد والملاكمة والمصارعة والتايكوندو والجودو والألعاب الباراليمبية، ستعود للتدريبات في أول يوليو، على أن تستأنف المنافسات في أول أغسطس”.

وعن كرة القدم قال صبحي: “يمكن للأندية العودة للتدريبات في 20 يونيو، وسيكون متاح استئناف بطولات كرة القدم بداية من 25 يوليو، ويقع على اتحاد الكرة والأندية مسؤولية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأردف: “لدينا دليل استرشادي مقسم إلى خمسة أقسام كالتالي: كيف سيعود النشاط الرياضي في البداية، الإجراءات الاحترازية للأنشطة والألعاب الرياضية بالاتحادات المختلفة، صالات التدريب البدني، وكذلك طريقة عودة كرة القدم.



وقال وزير الشباب والرياضة، إن الأندية ستعمل من 15 يونيو حتى 1 يوليو على تجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، كما أكد أهمية رفع الوعي في كل المؤسسات، والالتزام بالتباعد الجسدي للحد من انتشار العدوى، مع الرصد الطبي لحالات الاشتباه، والتخلص الآمن من المخلفات الرياضية.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تختص بعمليات التجهيز الإداري والعاملين وعمليات تحصيل الاشتراكات، وتدريب وتأهيل الموظفين على الإجراءات الاحترازية، وأضاف أن الفترة الحالية ستشهد أيضاً تشكيل لجنة طبية بكل اتحاد لمعرفة الإجراءات الاحترازية، ومتابعة قائمة اللاعبين، وإجراء اختبارات لهم، وإجراء الفحص المتكرر، بدءً بالنشاطات الفردية التي لا يكون فيها تلامس.