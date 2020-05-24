إصابات كورونا في أمريكا تصل إلى 1.6 مليون والوفيات 97049

قالت إن عدد الوفيات جراء المرض زاد 1047 ليصل الإجمالي إلى 97049 حالة.

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأحد تسجيل 26229 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و622114 حالة، بحسب رويترز.

وقالت إن عدد الوفيات جراء المرض زاد 1047 ليصل الإجمالي إلى 97049 حالة.

وهذه هي الأرقام المسجلة لدى المراكز الأمريكية لحالات مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت 23 مايو مقارنة مع أرقامها المسجلة في اليوم السابق.

وأرقام المراكز الأمريكية لا تعكس بالضرورة الحالات التي تعلنها كل ولاية على حدة.