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إصابات كورونا في أستراليا تسجل رقما قياسيا جديدا

إصابات كثيرة جدا اليوم تدفع لتأجيل الفتح
أيمن عزام 7:03 م, الأحد, 29 أغسطس 21 7:03 م, الأحد, 29 أغسطس 21

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سجلت إصابات كورونا في أستراليا اليوم الأحد رقما قياسيا جديدا بلغ 1,323 حالة، وسط احتدام الجدال حول عما إذا كانت البلاد ستبدأ في التعايش مع الفيروس بعد النجاح مبدئيا في القضاء عليه.

وذكرت وكالة “رويترز” أن “نيو ساوث ويلز”، أكبر ولايات أستراليا ومركز رئيسي لتفشي سلالة متحور دلتا، أوردت 1,218  حالة وسط اتجاه السلطات هناك لتخفيف القيود بعد فرض الإغلاق العام لمدة تسعة أسابيع.

ومن المقرر انتهاء فترة سريان الإغلاق بنهاية سبتمبر المقبل.

تسجيل رقم قياسي جديد

وتعهدت رئيسة وزراء ولاية نيوساوث ويلز جلاديس، بيرجيكليان بإعادة فتح الولاية فور تطعيم نسبة 70% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما.. وقالت إن الولاية قد بلغت منتصف الطريق نحو تحقيق مستهدفها.

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وفي ولاية فيكتوريا التي تعد ثاني أكبر الولايات في البلاد والتي تشهد سادس إغلاق لها منذ بدء الجائحة، تم رصد 92 إصابة جديدة الأحد، وهو أعلى معدل للإصابة خلال عام.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز إن الإغلاق العام في الولاية سيتم تمديده بعد أن كان مقررا انتهاؤه يوم الخميس القادم.

وتابع: “رأينا إصابات كثيرة جدا اليوم مما يجعلنا نتردد كثيرا قبل اتخاذ قرارا بالفتح أواخر الأسبوع الجاري”.

وأبلت أستراليا بلاءً حسنا مقارنة بالكثير من البلدان المتقدمة، إذ سجلت نحو 50,100 ألف حالة مرتبطة بكوفيد-19 و 999 حالة وفاة.

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وقررت الحكومة الأسترالية إغلاق حدودها الدولية في وقت مبكر من الجائحة.. ولجأت ولاياتها الست إلى مزيج من التدابير للتصدي لكوفيد-19 شملت إغلاق حدود الولايات وفرض الإغلاقات العامة وتدابير التباعد الاجتماعي الصارمة.

لكن الحكومة تصر الآن على أن اتباع استراتيجية تستهدف القضاء بشكل كامل على كوفيد-19 بات أمرا غير واقعيا بعد وصول المتحور دلتا شديد العدوى إلى شواطئها وتضرر اقتصادها.

وأقبل رئيس الوزراء سكوت هاريسون على حث الولايات على إعادة فتح حدودها فور بلوغ نسبة التطعيم المستهدف المقدر بنسبة 70% لهؤلاء الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما.

كورونا في أستراليا .. عدم فتح الحدود

لكن ولايتي كوينزلاند وويسترن أستراليا الخاليتين من الفيروس تفضلان عدم فتح الحدود.

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وحصلت نسبة 33.7% فقط على التطعيم بشكل كامل على المستوى القومي، لكن أستراليا سعت خلال الأسابيع القليلة الماضية لتسريع وتيرة التطعيمات.

ومن المقدر بلوغ التطعيمات نسبة 80% منتصف نوفمبر القادم حال السير على وتيرة التطعيم الحالية.

وتشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث سينكمش بسبب تفشي الإصابات وفرض الإغلاقات العامة.

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بقلم أيمن عزام

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