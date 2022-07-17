إصابات كورونا فى الهند تسجل أعلى مستوى منذ 20 فبراير

بلغت التطعيمات التي قدمتها الحكومة الهندية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حاجز المليارين اليوم الأحد ويجري حاليا تقديم الجرعة الثالثة من اللقاح لجميع البالغين، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن بيانات رسمية.

وأشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالوصول إلى هذا المستوى محتفيا بأكبر وأطول حملة تطعيم في العالم والتي بدأت العام الماضي.

وكتب مودي على تويتر قائلا: “الهند تصنع التاريخ مرة أخرى”.

وواجه مودي انتقادات من المعارضة بشأن سوء إدارة التعامل مع فيروس كورونا التي يقول خبراء إنها أودت بحياة الملايين، فيما تنفي الحكومة هذه المزاعم.

الوفيات والإصابات في الهند

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 49 وفاة جراء كوفيد-19 الليلة الماضية ليرتفع مجمل الوفيات إلى 525709.

وارتفعت الإصابات الجديدة إلى 20528 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أعلى مستوى منذ 20 فبراير الماضي وفقا لبيانات جمعتها رويترز.

ورفعت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.35 مليار نسمة أغلب القيود المفروضة لاحتواء الجائحة.

إصابات كورونا حول العالم

وذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” حول العالم ارتفعت إلى 561 مليونا و998 ألفا و726 إصابة.

وأفادت الجامعة – في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد – بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم، ارتفع إلى 6 ملايين و368 ألفا و826 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 89.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.2 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 675 ألفا و295 حالة وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 525 ألفا و709 حالات.