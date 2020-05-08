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إصابات «كورونا» حول العالم تتخطى 4 ملايين

ما يزيد على 4 ملايين إصابة معلنة بفيروس كورونا حول العالم
المال - خاص 11:27 م, الجمعة, 8 مايو 20 11:27 م, الجمعة, 8 مايو 20

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سُجّل رسميّاً ما يزيد على 4 ملايين إصابة معلنة بفيروس كورونا حول العالم ، أكثر من ثلاثة أرباعها في أوروبا والولايات المتحدة، نقلا عن سي إن إن.

ويواصل فيروس كورونا انتشاره بشكل كبير، فى مختلف دول العالم، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تضررًا من أعداد الإصابات والوفيات بسبب هذا الفيروس التاجى. 

ومع انتشار الفيروس عقب ظهوره للمرة الأولى داخل مدينة ووهان الصينية، جاءت ترتيب دول العالم الأكثر إصابة بالفيروس خالية من الصين التى تعد بؤرة ظهور الفيروس، وجاء الترتيب كالتالى: 

الولايات المتحدة: 1,152,328 حالة. 

إسبانيا: 245,567 حالة. 

إيطاليا: 209,328 حالة. 

بريطانيا: 182,260 حالة. 

فرنسا: 168,396 حالة. 

ألمانيا: 164,602 حالة. 

تركيا: 124,375 حالة. 

روسيا: 124,054 حالة. 

إيران: 96,448 حالة. 

البرازيل: 92,865 حالة. 

وفى المركز الحادى عشر جاءت دولة الصين لتخرج قائمة الأكثر الإصابة بالفيروس.

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بقلم المال - خاص

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