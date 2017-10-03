إصابات في اشتباكات بين الأمن وأهالي معتقلي النوبة

إيمان عوفقال عدد من أهالي النوبة إن هناك اشتباكات تجري حاليا بعد قوات الأمن وأهالي النوبة أثناء نظر تجديد حبس 24 شابا من أهالي النوبة المعروفين إعلاميا باسم معتقلي الدفوف.وأضاف المصدر أن قوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق الأهالي، وأن هناك عددا من الإصابات لم يتم حصرها حتى الآن.وكانت

إيمان عوف

قال عدد من أهالي النوبة إن هناك اشتباكات تجري حاليا بعد قوات الأمن وأهالي النوبة أثناء نظر تجديد حبس 24 شابا من أهالي النوبة المعروفين إعلاميا باسم معتقلي الدفوف.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق الأهالي، وأن هناك عددا من الإصابات لم يتم حصرها حتى الآن.

وكانت محكمة أسوان الابتدائية قد قررت المحكمة تجديد حبس 24 شابا من أهالي النوبة، وذلك في اتهامهم بالتحريض على التظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور وتلقي التمويل”.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على محموعة من الشباب من حديقة درة النيل بمحافظة أسوان يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر الماضي، وهو اليوم الموافق لما يعرف بـ”يوم التجمع النوبي” من كل عام – دعا لها الكتل والكيانات النوبية بأسوان تحت شعار “العيد في النوبة أحلى”.

وكانت المسيرة تهدف إلى إقامة حفلات غنائية وقيام القيادات النوبية بالمطالبة بحقوق النوبيين التاريخية، ورفض لممارسات الدولة من مماطلتها تجاه تنفيذ المادة الدستورية رقم 236، وإصدار القرارات الظالمة ومنها القرار الجمهوري رقم 444 لعام 2014 والذي صدرت توصية من هيئة المفوضين من مجلس الدولة مؤخرا بإلغائه.