إصابات فيروس «كورونا» حول العالم تتجاوز المليون حالة

من بينهم 850 حالة في مصر

كسر عدد مصابي فيروس كورونا حول العالم حاجز المليون حالة، بحسب ما نشره قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

وحتى مساء الخميس، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا في عدد الإصابات التي تجاوزت 235 ألف حالة إصابة، وجاءت في المركز الثاني إيطاليا، ثم اسبانيا وبعدها ألمانيا ثم الصين.

وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا بنسبة 24% إلى 2921 منذ أمس الأربعاء، فيما توقع مسؤول أن يصل العدد إلى 50 ألفا إذا لم يلتزم المجتمع بالحجر الذاتي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال إنه بالتوازي مع وصول حجم الإصابات بفيروس كورونا إلى المليون على مستوى العالم، فإنه اليوم وصل إلى 850 في مصر.

وأكد مدبولي أن مصر بذلك مازالت في المرحلة المتوسطة ومازالنا بعيدا عن المرحلة الخطرة .

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للمواطنين للالتزام الذي تم في تطبيق قرارات حظر وتقييد الحركة التي ساعدت الدولة على تحقيق الانضباط.

ووجه الشكر أيضا لكل أجهزة الدولة التي تعمل على قدم وساق، من رجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية، مشيرا إلى أن جميعها تهدف لحماية المواطنين.

كما توجه بالشكر لوسائل الإعلام لما قامت به من زيادة في حملات التوعية للمواطنين وأهمية الالتزام بالقرارات .

وقال مدبولي إن الأسبوع القادم هام جدا للاستمرار في تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها.