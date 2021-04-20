«إصابات الموجة الأولى كانت أكبر».. متحدث الصحة : ماسمعناش عن مرضى كورونا مش لاقيين أماكن بمستشفيات سوهاج (فيديو)‎

الموجة الثالثة تتراوح معدلات الإصابة ما بين 400 إلى 450 إصابة أسبوعيا.

أكد الدكتور خالد مجاهد متحدث وزارة الصحة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة شكلت لجنة من الطب العلاجي والطب الوقائي وفريق من اللجنة العلمية لمتابعة البروتوكولات العلاجية بفيروس كورونا المطبقة في مستشفيات محافظة سوهاج.

وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، إن الوضع الوبائي في محافظة سوهاج خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا ، في محافظة سوهاج كانت أقل شدة من الموجة الأولي في معدلات الإصابات.

وأضاف مجاهد ، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا في سوهاج خلال الموجة الأولي كانت 600 إصابة أسبوعيا ، وفي الموجة الثانية انخفضت إلى 200 حالة مصابة أسبوعيا، بينما في الموجة الثالثة تتراوح معدلات الإصابة ما بين 400 إلى 450 إصابة أسبوعيا.

ووجه مجاهد حديثه إلى موسي قائلا: “ممكن تكون معايا أن إحنا مسمعناش أن في كارثة في محافظة سوهاج ومسمعناش أن في مرضي مش لاقيين أماكن في المستشفيات على الرغم من الأصابات في الموجة الأولي كانت أكبر”.

وأوضح مجاهد ، أنه تم زيادة عدد المستشفيات التي تستقبل حالات كورونا في محافظات سوهاج إلى 17 مستشفى، بطاقة استيعابية 1482 سرير داخلي، و 166 سرير عناية مركزة و 58 جهاز تنفس صناعي .