إشغالات فوق المتوسطة للفنادق والقرى السياحية بمطروح في العيد

معتز محمود



أكدت صباح توفيق، مدير إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، أن مطروح شهدت إقبالا كبيرا على بالفنادق والقرى السياحية خلال عيد الفطر من زائري ومصطافي المحافظة موزعين على القري السياحية والفنادق والمصايف والشقق المفروشة والشاليهات الخاصة ورحلات اليوم الواحد.



وأضافت أنه تم التنسيق مع مجلس المدينة وجميع الأجهزة الأمنية طبقا لتوجيهات محافظ مطروح لمتابعة توفير كافة الخدمات لزائري ومصطافي المحافظة على الشواطئ لظهور مطروح بالشكل اللائق سياحياً.



وأشارت إلى أن جميع الخدمات متوافرة على الشواطئ كما تمت مراجعة اللافتات على الشواطئ باسعار الشماسى والكراسى لمنع استغلال المصطافين مع وضع أرقام تليفونات لتلقي أي بلاغات عن أي زيادة في الأسعار.



من ناحيه أخرى وجه اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح لإدارة السياحة والمصايف بالتنسيق مع مجلس المدينة بمتابعة توفير كافة الخدمات لزائري ومصطافي المحافظة وكافة الأجهزة الأمنية لظهور مطروح في أبهى صورها .



وأضاف أن المحافظة تتميز بالاستقرار الأمني بين باقي محافظات الجمهورية بفضل وعي أبنائها ما يجعلها من المقاصد السياحية الهامة بمصرنا الغالية نظرا لوجود العديد من المقومات والتنوع السياحي الذي تتميز به عن باقي المحافظات مثل سياحة السفاري والسياحة الشاطئية والأثرية والغطس والسياحة العلاجية.



وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي بلاغات خلال أيام عيد الفطر خاصة مع التواجد الأمني المكثف على الشواطئ وداخل المدينة وتمركز أكمنة ثابتة ومتحركة في كافة مداخل المدينة والميادين الرئيسية.