إشغالات الفنادق ترتفع.. والقطاع السياحي يتعافى

%55 فى الغردقة.. و%35 لشرم الشيخ.. والإسكندرية «كاملة العدد»

واصل القطاع السياحي حالة الانتعاش التدريجى وتراوحت نسب الإشغال فى فنادق شرم الشيخ والغردقة ما بين 40 إلى %55 بينما بلغت %100 فى الإسكندرية.

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الفنادق ستشهد انتعاشا فى عيد الأضحى.

وأضاف لـ«المال» أنه من المقرر أن تصل نسب الإشغال بفنادق الغردقة خلال إجازة العيد إلى %55، فيما تتراوح نسب الإشغال الفندقى فى شرم الشيخ مابين 32 إلى %35.

عاقل: الساحل الشمالى الأول فى حجم الإقبال خلال إجازة الأضحى

وأشار إلى أن الساحل الشمالى يحتل المركز الأول فى حجم الإقبال من قبل المصريين لقضاء إجازة العيد، فيما تحتل مدينة الغردقة المركز الثانى، يليها شرم الشيخ.

وأكد أن نسب الإشغال الحالى لفنادق البحر الأحمر تصل إلى %29 وتبلغ فى جنوب سيناء %26 لافتا إلى أن أبرز الوفود السياحية فى الوقت الراهن قادمة من أوكرانيا، ورومانيا، ثم بيلاروسيا، التشيك وبولندا ثم دول أخرى.

من جانبه، قال سامح عبد المنعم، مدير المبيعات والتسويق لمجموعة فنادق «باروتيل»، إن نسب إشغال فنادق شرم الشيخ خلال إجازة العيد «جيدة جدا» مشيرا إلى أن أكثر من %90 من الفنادق معتمدة حالياً على السياحة الداخلية والسائحين الوافدين من دول الشرق الأوسط.

وأضاف أن أعداد السائحين الأجانب الوافدين حالياً لشرم الشيخ «ضعيفة» مرجعاً ذلك إلى سببين أولهما، قيام تركيا بطرح عروض ترويجية مما أدى إلى استحوذاها على حصة كبيرة من السائحين الوافدين من السوقين الأوكرانية والكازاخستانية.

وتابع إن السبب الثانى هو اعتماد الفنادق حالياً على السياحة الداخلية باعتبار أن أسعارها حالياً أفضل وتعوض جزءا كبيرا من الخسائر.

فى سياق متصل، قال طونى غزال، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الفنادق بالإسكندرية ومطروح، إن فنادق الإسكندرية والساحل الشمالى ومرسى مطروح «كاملة العدد» خلال إجازة عيد الأضحى.

وأضاف أن أسعار الإقامة فى فنادق الإسكندرية والساحل الشمالى ارتفعت خلال هذه الفترة مقارنة مع الفترة الماضية بسبب قرب حلول عيد الأضحى.

يُذكر أن الحكومة قررت منذ عدة أيام، زيادة نسبة الإشغال فى الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، والسينمات والمسارح، بطاقة استيعابية تصل إلى %70 بدلًا من %50.