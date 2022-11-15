إشغالات الفنادق العائمة فى الأقصر وأسوان تتخطى %95 حتى مارس المقبل

قال معتز صدقى، مدير عام شركة «ترافكو هوليدايز»، إن هناك ارتفاعا فى حجم الطلب على زيارة المقصد السياحى المصرى خلال الفترة الحالية خاصة لمدن الأقصر وأسوان.

وأضاف لـ«المال» أن نسب إشغال الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان خلال الفترة من ديسمبر المقبل وحتى شهر مارس 2023، ستتخطى الـ %95.

وأشار إلى أن عدد الفنادق العائمة العاملة حاليًا بين الأقصر وأسوان يصل إلى 100 من أصل 300 فندق ومركب.

صدقى: صعود أسعار الإقامة حاليًا %50 مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضى

ولفت إلى أن أبرز الجنسيات الوافدة حاليًا لزيارة مدن السياحة الثقافية من الأسواق الأوروبية والأمريكية وغيرها من الجنسيات، منوها بأن هناك ارتفاعًا فى أسعار الإقامة بنسبة %50 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

ونوه «صدقى» بأن مجموعة «ترافكو» القابضة المالكة لشركته تمتلك نحو 22 مركبا عائما بمختلف الأحجام تعمل ما بين أسوان والأقصر، وأسوان وأبو سمبل.

وأوضح أن الشركة تمتلك أيضا نحو 5 دهبيات وهى عبارة عن مراكب صغيرة بشراع، لافتا إلى أنها تحظى بإقبال كبير من عدة أسواق أجنبية وعلى رأسها السوق الأمريكية.

يشار إلى أن شركة ترافكو هوليدايز، تستهدف تحقيق حجم أرباح تتراوح من 40 إلى 50 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، من خلال نمط سياحة الأعمال الذى يعد من أهم الأنشطة التى تعمل بها المجموعة.

وكانت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، أطلقت حملة ترويجية جديدة للمقصد السياحى المصرى خلال الموسم السياحى الشتوى 2023-2022، لمدة 6 أسابيع بعدد من الدول المستهدفة منها فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتستهدف هذه الحملة الترويج لسياحة الإقامة الطويلة «Long Stay» خلال الشتاء والاستفادة من ارتفاع تكلفة الطاقة فى دول أوروبا خلال الفترة المقبلة، كما تستهدف المواطنين الراغبين فى العمل عن بُعد.

وتضمنت الحملة مزيج من الأفلام الدعائية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بالإضافة إلى تقارير وقصص إخبارية بوسائل الإعلام الدولية واستضافة المؤثرين من الدول المستهدفة لزيارة مصر، ونقل صورة حية عن الدفء الذى يتمتع به المقصد السياحى المصرى خلال فصل الشتاء والمميزات التنافسية له.