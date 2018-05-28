إشتراطات جديدة لنقل الماشية المعدة للذبيح داخل المحافظات

الصاوي أحمدأصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة اشتراطات يجب توافرها قبل الشروع في نقل الماشية المعدة للذبيح داخل المحافظات وذلك لتوفير الحماية من انتقال الأمراض والرعاية الجيدة لقطعان الماشية أثناء فترة السفر .و أكد تقرير صادر عن الهيئة وحصلت "المال"علي نسخة منه أنه يحب فحص الحي

الصاوي أحمد

أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة اشتراطات يجب توافرها قبل الشروع في نقل الماشية المعدة للذبيح داخل المحافظات وذلك لتوفير الحماية من انتقال الأمراض والرعاية الجيدة لقطعان الماشية أثناء فترة السفر .

و أكد تقرير صادر عن الهيئة وحصلت “المال”علي نسخة منه أنه يحب فحص الحيوان وخلوه من الأمراض، وعدم تحميل الجريحة والعمياء التى لا تستطيع التحرك وكذلك عدم نقل الحيوانات فى الفترة الأخيرة من العشار والحيوانات حديثة الولادة وتجميع الحيوانات لنفس النوع والحجم مع بعضها.

و أكد التقرير أنه يحب الفصل بين الحيوانات ذات القرون والأخرى عديمة القرون و الفصل بين الذكور والإناث ووقف تطعيم الحيوان قبل عملية النقل من 4 إلى 6 ساعات وان يكون النقل من خلال وسيلة توفر الحماية من الطقس الردىء.

وأشار التقرير إلى أنه يجب أن تكون الأرضيات غير زلقة لإحداث توازن للحيوانات عند الوقوف و أن تتوفر فى وسيلة النقل فواصل لعزل الحيوانات عن بعضها و أن تكون التهوية جيدة داخل وسيلة النقل وتحتوى على مياه صالحة للشرب ومؤن لتغذية الحيوان فى حالة السفر لمسافة تزيد عن 14 ساعة.

وتضمن تقرير هيئة الخدمات البيطرية اشتراطات بأن يكون المسؤولون عن وسيلة النقل مدربين على التعامل ومعرفة سلوكيات الحيوان ويجب عليهم معرفة أماكن الاستراحات المخصصة للحيوانات فى حالات السفر لمسافات طويلة.

ولفت تقرير هيئة الخدمات البيطرية إلى وجوب وضع خطة طوارئ للرحلة وأن يكون القائمين على عملية النقل على دراية كاملة بنوع الحيوان واحتياجاته من الماء والعلف وأن يكون مسئول النقل على علم بالنقاط البيطرية خلال خط سير الرحلة، ومدرب على عملية التحميل والتفريغ.