إشبيلية يفجر كبري مفاجأت دوري اﻷبطال بإقصاء مانشستر يونايتد

_ روما يتأهل لربع نهائي التشامبيونزليج بتخطي عقبة شاختار علي المصري: فجر إشبيلية اﻹسباني، كبري مفاجأت دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصي مضيفه مانشستر يونايتد اﻹنجليزي، من ثمن نهائي البطولة، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، علي ملعبه…

_ روما يتأهل لربع نهائي التشامبيونزليج بتخطي عقبة شاختار







علي المصري:

فجر إشبيلية اﻹسباني، كبري مفاجأت دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصي مضيفه مانشستر يونايتد اﻹنجليزي، من ثمن نهائي البطولة، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، علي ملعبه “أولد ترافورد” وبين جماهيره الكبيرة.

وكان الفريقان تعادلا ذهاباً بدون اهداف في الأندلس، قبل أن يفوز إشبيلية في مانشستر، بهدفي المهاجم الفرنسي البديل وسام بن يدر في الدقيقتين 74 و78، فيما سجل البلجيكي رومليلو لوكاكو هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 84.

ودخل بن يدر، التاريخ خلال مواجهة اليوم، بعدما سجل أسرع هدف لبديل في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد 87 ثانية، علما بأنه أحرز 20 هدفا هذا الموسم، كأفضل فرنسي في الدوريات الخمس الكبرى بعد نبيل فقير، لاعب ليون وأنطوان جريزمان، لاعب اتلتيكو مدريد والذين يمتلكون 21 هدفا.

وعلى ملعب اﻷوليمبيكو، قاد المهاجم البوسني إدين دزيكو، فريقه روما اﻹيطالي، من تخطي عقبة ضيفه شاختار دونيستك اﻷوكراني، بالتغلب عليه بهدف نظيف، سجله دزيكو الدقيقة 52.

وأنفرد المهاجم البوسني بحارس الضيوف بياتوف، وسدد بذكاء في الشباك، مستغلاً تمريرة رائعه من زميله الهولندي كيفن ستروتمان، وهو هدفه الأول، في أدوار خروج المغلوب بالمسابقة، علما بأنه سجل 4 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم، معادلًا رقمه السابق مع فولفسبورج الألماني في موسم 2009-2010.

بتلك النتيجة، يتأهل روما لربع نهائي التشامبيونزليج، بفضل قاعدة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين، حيث خسر ذهابا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز اليوم بهدف نظيف، ليصعد بنتيجة إجمالية 3_2.