إشادة من رجال الأعمال المصريين بمشروع الأنفاقالمال - خاص أكد الدكتور أحمد عبد المعز عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروع أنفاق قناة السويس يعكس إلتزام الدولة و الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحداث تنمية حقيقية فى سيناء وهو ما يشجع القطاع الخاص للقيام بدوره فى تعمير سيناء.وأضاف عبد

إشادة من رجال الأعمال المصريين بمشروع الأنفاق

المال – خاص



أكد الدكتور أحمد عبد المعز عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروع أنفاق قناة السويس يعكس إلتزام الدولة و الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحداث تنمية حقيقية فى سيناء وهو ما يشجع القطاع الخاص للقيام بدوره فى تعمير سيناء.

وأضاف عبد المعز أن المشروع الانفاق إنجاز كبير يأتى استكمالاً للانجازات التى تحققت الفترة الاخيرة والتي تتضمن مشروعات عملاقة تبرهن للعالم أن الارهاب لا يمكن أن يبنى دولة ولن ينال من عزيمة المصريين وإصرارهم فى المضى قدما نحو تحقيق أهدافهم تنموياً واقتصادى واجتماعياً.

وأكد أن القطاع الخاص شريك اساسى فى تنمية مصر ولن يتخلى عن دوره فى مساندة الحكومة ومؤسساتها لاستكمال مرحلة البناء وتحقيق معدلات نمو اقتصادى فى وقت قصير .

وقال عبد المعز أن مشروع الانفاق يمثل أهمية كبيرة في المشروع القومي لتنمية شرق قناة السويس حيث يربط شبه جزيرة سيناء ومدن القناة فضلاً عن كونه من أكبر المشروعات التى تربط الدلتا بسيناء ومن ثما يحدث تنمية ليس لسيناء فقط وانما لمحافظات الجمهورية كافة، وتحقيق سهولة الانتقال بالتواكب مع المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها منطقة شرق بورسعيد لتجعلها قاطرة التنمية لمصر.

