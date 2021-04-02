إشادة كبيرة بيحيي الفخراني بعد طرح برومو «نجيب زركش».. ومتخصصون يعلقون

طرحت شركة سنيرجي البرومو الدعائي الرسمي لمسلسل الفنان القدير يحى الفخراني الرمضاني القادم “نجيب زاهي زركش” الذي يعود به للدراما التليفزيونية بعد سنوات، وحقق البرومو إشادة كبيرة بأداء الفخراني المميز في المشاهد التي ظهر بها في الإعلان الدعائي لمسلسله القادم.

وبدا كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر البرومو عبر حساباتهم المختلفة، والتعليق على أداء يحيي الفخراني في البرومو ونظرات وتعبيرات وجهه في مشاهده.

سمير الجمل: عودة الفخراني مع عبد الرحيم كمال ماركة مسجلة دراميا

يرى الكاتب سمير الجمل أنه حينما يتوارى ممثل أكثر من عام عن الظهور في أي عمل فني بكامل إرادته لأنه لم يجد العمل الفني الذي يرضيه أو يقتنع به فهو ممثل يجب أن يحترم وهو الفنان يحيي الفخراني.

ويضيف أنه يجب أن نحترم وجوده وعودته مثل احترامنا لغيابه، فهو لايحسب الأمور بنظام التواجد وعداد الأموال يدر عليه لتواجده مثل آخرين بل يحسبها بنظام بنك الجمهور وبنك حب الناس واحترامهم.

وتابع قائلا إن عودته مع الكاتب عبد الرحيم كمال تعتبر بمثابة بضاعة ماركة مسجلة دراميا، لذلك عودة الفخراني في عمل درامي بعد سنوات يعتبر حدثا فنيا كبيرا يجب التوقف أمامه وظهر ذلك في البرومو الأيام الماضية.

وأوضح أن هناك ثقة كبيرة بين هذا الفنان والجمهور ولايخدع جمهوره، والدليل أنه لا يشارك في أي إعلان تجاري لمنتجات كارت محمول أو اقراص التخسيس أو الظهور في برامج تليفزيونية لمجرد لعب ملاكمة أو غير ذلك .

أميرة نايف: الفخراني خارج التقييم والجمهور ينتظر عودته منذ سنوات للتلفزيون

وعلقت الفنانة أميرة نايف فقالت: الجمهور متشوق لمشاهدة الفنان القدير يحيي الفخراني في عمل درامي، حيث كان غائبا منذ سنوات عن الشاشة الصغيرة.

وأكدت أن يحيي الفخراني بعيدا عن أي تقييم لأنه فنان من ريحة الزمن الجميل، الذي رحل منه معظم نجومه الفنانين سواء نور الشريف أو محمود ياسين أو عزت العلايلي أو محمود عبد العزيز ولم يتبق منه سوى فنانني قلائل مثل الفنان القدير عادل أمام ويحى الفخراني وحسين فهمي.

وأشارت كذلك إلى أن الفخراني فنانا مبدعا في أدائه الفني في أي عمل يقدمه للمشاهد، وينتظر رؤيته والاستمتاع بما يقدمه وليس تقييمه فنيا لأنه مبدع كبير حقيقيقا وله تاريخ فني مميز في الدراما المصرية.