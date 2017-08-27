إشادة عراقية بآثار المتحف المصري

دعاء محمودأشاد حبيب محمد هادي الصدر، سفير العراق لدى القاهرة، بآثار المتحف المصري. جاء ذلك في كلمة ألقاها الصدر في احتفالية تسليم وزارة الآثارالمصرية، عددا من العملات والسندات الورقية العراقية لسفارتها بالقاهرة عقب ضبطها أثناء محاولة تهريبها.وقال الصدر: "تسليم الأثار يأتي ونحن في &n

دعاء محمود

أشاد حبيب محمد هادي الصدر، سفير العراق لدى القاهرة، بآثار المتحف المصري.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الصدر في احتفالية تسليم وزارة الآثارالمصرية، عددا من العملات والسندات الورقية العراقية لسفارتها بالقاهرة عقب ضبطها أثناء محاولة تهريبها.

وقال الصدر: “تسليم الأثار يأتي ونحن في المتحف المصري، وهو متحف عتيد بآثاره ومعروضاته، التي تحكي قصة وطن وهب لأمته والبشرية كلها سيرة ممتلئة بالأمجاد، وأنجبت عظماء مثل توت عنخ آمون ورمسيس الثاني وغيرهما”.

وأوضح أن “مصر والعراق تربعتا علي عرش الحضارات وتقاسمتا ريادة العلوم والفنون علي مر الأزمان”.

وأضاف أن “تسليم مصر للآثار المضبوطة مبادرة كريمة في إعادة كنوزنا التي تم ضبطها، وخطوة مباركة كشفت عن وجه التعاون بين بلدينا، وهي مساعٍ مخلصة”.

وبحسب بيان للأثار المصرية، شهد المتحف المصري بالتحرير مساء اليوم الأحد مراسم تسليم وزارة الآثار عدد من العملات والسندات الورقية لسفارتي العراق والصين بالقاهرة.

وأوضح أحمد الرواي رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أن الوحدات الأثرية التابعة للإدارة بمطار القاهرة الدولي و البريد المصري برمسيس كانت قد تمكنت من ضبط 44 عملة معدنية في منتصف يونية عام ٢٠١٧ ، وجميعها ترجع للفترة الملكية بالعراق من عهد الملك فيصل الأول وفيصل الثاني وغازي الأول.



وأضافت إيمان عبد الرؤوف مدير عام التقييم والمتابعة بالإدارة أن الوحدة الاثرية بالبريد المصري برمسيس قامت بمعاينة ثلاثة عشر صك وسند ورقي صيني ، وبعد عرضهم علي سفارة الصين بالقاهرة تبين أن تلك الصكوك والمستندات تُسجل ضِمن الآثار الصِينية حيث يرجع تاريخها إ لي ما قبل ١٠٠ عام وتكتسب أهمية كبيرة لدراسة الحياة الإقتصادية في أسرة تشينغ الملكية.