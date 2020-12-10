إشادة عالمية بموقع وادى الحيتان.. يُدار بحب وكفاءة و حرفية ومهارة

أشاد تقرير تقييم مواقع الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة “IUCN” لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020 بموقع وادى الحيتان كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر مؤكدين أن الموقع “يُدار” بحب وكفاءة و حرفية ومهارة “من قبل موظفين مؤهلين وملتزمين ومتميزين في عملهم” مما جعله يتميز بأعلي درجات الحماية واستخدام آليات الحوكمة الرشيدة مما أدى إلى تفعيل خطة الإدارة المحدثة في عام 2019 لمنطقة محمية وادي الريان.

ياسمين فؤاد : نفخر بموقع وادى الحيتان و يدار من خبراء مصريين بمستوى عالمى

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن موقع وادى الحيتان هو موقع التراث العالمى الوحيد عالميا الذى أحزر تقدما فى مستوى الأداء بالتقرير لما يلقى من اهتمام وحماية من وزارة البيئة والقائمين عليه بالإضافة إلى القيام بتحديد منطقة عازلة حول منطقة التراث العالمي لحماية الهياكل العظمية المتحجرة من التهديدات (مثل الزيارة وحركة المرور) .

وأضافت وزيرة البيئة أن موقع وادي الحيتان يعد أحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر الذي يوضح عملية تطورية مميزة في سجل الحياة على الأرض، كما يوضح مرحلة انتقال الحيتان من الثدييات البرية إلى الثدييات العابرة للمحيطات و يدار من قبل باحثين أكفاء وخبراء مصريين بمستوى عالمى فى الحفريات تفخر وزارة البيئة بانتمائهم إليها .

جدير بالذكر أنه تم إدراج موقع وادى الحيتان عام 2018 في القائمة الخضراء IUCN للمناطق المحمية ، و الذى يعد معيارا عالميا لأفضل الممارسات التي توفر شهادة للمناطق التي تدار بفعالية وكفاءة وتظهر الحوكمة الرشيدة والتصميم والتخطيط السليمين والإدارة الفعالة ونتائج الحفظ الإيجابية.