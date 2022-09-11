إشادة برلمانية واسعة بتشكيل مقرري لجان الحوار الوطني : من الضروري الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ

رحب برلمانيون بالأسماء التى تم إعلانها من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني، كمقررين ومقررين مساعدين باللجان المختلفة بالحوار الوطني، مؤكدين أن الاختيارات جاءت متوازنة للغاية دون تمييز لتيار دون الآخر، أو إقصاء لأي تيار وطني جاد.

وشدد برلمانيون على أهمية أن تشهد مائدة الحوار الوطني مناقشات جادة ومفيدة تنتهى إلى نتائج وتوصيات تصلح للتنفيذ.

الهضيبي: اختيارات مقرري لجان الحوار الوطني تميزت بالتنوع والتزمت بتوجيهات الرئيس

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن الأسماء التى تم التوافق عليها من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني ، كمقررين ومقررين مساعدين باللجان المختلفة بالحوار الوطني تميزت بالتخصص والكفاءة ، مشيرا إلى أن الاختيار راعت التنوع العمري والإيدولوجي أيضا الأمر الذي يؤكد أنه لا إقصاء ولا تمييز.

وأضاف “الهضيبي”، أن القيادة السياسية كانت مسئولة عن التمهيد لحوار وطنى جاد يتسع للجميع دون إقصاء وهو ما تم بالفعل ، مشددا على أهمية أن تشهد مائدة الحوار مناقشات جادة ومفيدة تنتهى إلى نتائج وتوصيات تصلح للتنفيذ ، قائلا:” الحوار لن يكون منصة للتناظر ومحاولة طرف الانتصار لأفكاره على حساب الآخرين ولكن على الجميع أن يرفع شعار المصلحة الوطنية أولا.”

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطنى أحدث حراكا سياسيا غير مسبوق ، حيث تحركت الأحزاب وأمانتها من أجل صياغة رؤي مميزة لتقديمها إلى إدارة الحوار ، الأمر الذي غاب عن بعض الأحزاب لسنوات ، مطالبا الجميع باستغلال الفرصة للتأسيس إلى مبادىء الجمهورية الجديدة التى يطمح لها كل مصري.

برلمانية الوفد: إضافة لجنة السياحة للحوار الوطني خطوة مهمة لدور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى شديد الحرص على إنجاح الحوار الوطنى الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوى السياسية والاجتماعية في مصر، مشيرا إلى أن المجلس أجرى مراجعات على القضايا المطروحة للنقاش حتى اللحظات الأخيرة، حتى لا يترك أي قضية أو ملف دون إجراء حوار بشأنها، وهو ما يؤكد جدية الحوار.

وقال “وهدان”، إنه تم الانتهاء إلى إضافة قضيتين إلى المحور السياسي، وهما الأحزاب السياسية، والنقابات والمجتمع الأهلي لما لهما من أهمية في دعم التحول الديمقراطي الذي تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ، إلى الترسيخ له كأحد أسس بناء الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى إضافة لجنة الشباب إلى لجان المحور المجتمعي، إقرارا من الجميع بدور الشباب في صناعة المستقبل، وأخيرا لجنة متخصصة في السياحة إلى لجان المحور الاقتصادي، لأهمية السياحة في دعم الاقتصاد الوطني في حال تذليل العقبات التى تواجه هذا القطاع الحيوي.

ودعا “وهدان”، جميع القوى المشاركة في الحوار بالاستعداد للجلوس معا على مائدة واحدة لمناقشة القضايا الوطنية، تحت شعار مصلحة الوطن والمواطن أولا ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقواعد التى أقرها مجلس الأمناء لإنجاح هذا الحوار، والوصول إلى مخرجات من شأنها المساعدة في مواجهة التحديات التى تواجهها مصر بسبب الأزمات العالمية المتتالية وتأثيرها السلبي على مصر.



وأكد الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، دعم قيادات وأعضاء الحزب لجميع الإجراءات التى يتخذها مجلس أمناء الحوار الوطنى، لإنجاح جلسات الحوار الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة.

وقال أن مجلس أمناء الحوار الوطنى بذل جهودا حثيثة على مدار 6 جلسات لتحديد المحاور الرئيسة، واللجان المختلفة، لمناقشة جميع القضايا والملفات التى تشغل اهتمامات الرأى العام، فضلا عن اختيار شخصيات مشهود لها بالكفاءة، قادرة على إدارة وإثراء جلسات الحوار الوطنى بأفكار ورؤى متميزة تحقق الاصطفاف الوطنى، والتوافق بين فئات المجتمع بمختلف أطيافه الوطنية واتجاهاته السياسية.

وأضاف أن الحوار الوطنى يمثل فرصة جيدة للأحزاب السياسية لتعرض برامجها وأفكارها ورؤيتها أمام الرأى العام لحل المشاكل، وبناء المستقبل، ومواجهة التحديات التى يتعرض لها الوطن فى ظل الظروف التى فرضتها الأحداث العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الوقود وتكلفة نقل المواد الغذائية.

وأعرب عن ثقته فى قدرة الخبراء والمتخصصين المشاركين فى جلسات الحوار فى الخروج بمخرجات متميزة فى جميع الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحقق آمال وطموحات المصريين، وتبنى سياسات لتدشين الجمهورية الجديدة وبناء مستقبل أفضل لمصر.

حزب العدل يثمن مخرجات اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني واختيارات مقرري اللجان

ثمن حزب العدل، ما انتهى له الاجتماع السادس لمجلس أمناء الحوار الوطني، امس السبت، وما توافق عليه أعضاء المجلس من تشكيل مقرري لجان ومحاور الحوار الوطني.

واشاد الحزب في بيان له ، بالتمثيل المتنوع لمقرري المحاور واللجان الفرعية، بما يعبر عن كافة مكونات الطيف السياسي وأطراف الحوار الوطني؛ فإننا نتمنى لجميع مقرري الحوار الوطني والقائمين عليه التوفيق والنجاح في مهمتهم الوطنية، من أجل صياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة شديدة الأهمية من عمر الوطن.