إشادة برلمانية بقرار الرئيس تعيين 73 قاضية بالنيابة الإدارية

أشادت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 338 لسنة 2022 بتعيين 73 من عضوات هيئتى النيابة الادارية وقضايا الدولة بالمحاكم الابتدائية.

وقالت النائبة أمل سلامة عضوة مجلس النواب ان جلوس المرأة على منصة القضاء استمرار للقرارات التاريخية التى يصدرها الرئيس السيسي لتمكين المرأة في المناصب القيادية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؛ مؤكدة ان المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى منذ تولى الرئيس السيسي المسئولية؛ حيث تولت المرأة عددا من الحقائب الوزارية؛ وزيادة نسبة مقاعد المرأة في البرلمان؛ الى جانب توليها منصب محافظ ونائب محافظ لأول مرة في تاريخ مصر.

وأضافت أن الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية حريصة على دعم المرأة؛ حيث نص الدستور المصرى على تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات؛ وصدور عدد من القوانين بمجلس النواب التى تهدف الى حماية المراة من العنف؛ وتغليظ عقوبة التحرش الجنسى؛ وختان الاناث؛ فضلا عن ايمان الدولة بدور المرأة الرائد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة