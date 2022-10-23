إشادة برلمانية ببداية المؤتمر الاقتصادي..وتوقعات بحلول جذرية للأزمات

أشاد برلمانيون بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، والذي انطلق صباح اليوم، مؤكدين أنه بداية المؤتمر مبشرة وسط توقعات بأن تكون مخرجات المؤتمر بداية دعائم و ركائز لمسار الإصلاح للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية المتأثرة بنظيرتها العالمية.

وكيلة مشروعات النواب : بداية المؤتمر الاقتصادي مبشرة.. وكلمة الرئيس كشفت الحقائق للجميع

أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، والذي انطلق صباح اليوم، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أن المؤتمر سوف يعمل على وضع خارطة طريق للمستقبل تنهض نهضة حقيقية بالاقتصاد القومي.

وأضافت “أبو السعد”، في تصريحات له، أن تصريحات الرئيس السيسي جاءت كشفة للوضع الذي عليه الدولة وما مرت به من ظروف اقتصادية صعبة بداية من عام 2011، مشيرةً إلى أن الرئيس السيسي أعاد بناء الدولة من جديد، بعدما كانت تمر بمرحلة اللادولة واللامؤسسات، وقد عكست كلمته جدية الدولة في تنفيذ ما سينتج عنه المؤتمر من مخرجات.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، إلى أن المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة لتواصل الدولة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، لإيجاد حلول عاجلة لمعوقات الاستثمار والقطاع الخاص، والذي يعد قاطرة التنمية الحقيقية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن نشهد نهضة صناعية تحقق عوائد كبيرة تعمل على زيادة معدلات التصدير وخفض العجز في الميزان التجاري.

وأعربت النائبة هالة أبو السعد، عن الانتهاء بمخرجات من المؤتمر الاقتصادي، تضع حلولًا على المستوى القريب لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وسيولة في الحصيلة الدولارية، إلى جانب العمل على الإصلاحات الهيكلية من خلال خطط للنهوض بالاقتصاد على المستوى البعيد.

وكيل الشيوخ : حديث السيسي وضح بصدق استراتيجيه الدولة للإصلاح.. والإنجازات فاقت الخيال

أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 هي خارطه طريق للمستقبل ، وتوضيح للاستراتيجيه الوطنيه للاصلاح التي اعتمدتها الدولة المصرية ، لمواجهه التحديات التي عاني منها الوطن لعقود من الزمن.

وأضاف وكيل الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، أن الرئيس اعتمد في حديثه علي المكاشفه والمصارحة أمام أبناء وطنه .

وأوضح أن الإنجازات التى تحققت حفرت في سجلات التاريخ ، وفاقت الخيال، وأن ما تحقق من رؤية الرئيس للإصلاح كانت الصخرة التي تحطمت عليها كل الصعاب ، وبرهنت علي معدن الشعب المصري الاصيل الذي تحمل تكلفه الإصلاح الاقتصادي، وساهم في دفع عجلة التنميه .

وتابع أبوشقة أن الأرقام التي ذكرها للرئيس في حديثه كشفت عن حقيقة الإنجاز الذي تحقق ، الذي هو بحق إعادة بناء من جديد للدولة المصرية وإن مبلغ 7 تريليون جنيه تم إنفاقهم لتحقيق التنمية في مصر ، وأنشأ 40 مدينة جديدة والتى أضافت 10 تريليونات جنيه لأصول الدولة ، وأن الدولة المصريه خلال 7سنوات عملت بحجم طاقة عمل 25 ألف ساعة عمل في 84 شهرا، وجميعها أرقام تترجم حجم الإنجاز.

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وشدد وكيل الشيوخ على أن الرهان الحقيقي الذي سيعبر بالوطن إلي بر الأمان هو وعي المصريين ، في مجابهة التحديات ، خاصة أن مصر بفضل الفكر الواعي للقيادة السياسية مازالت تستطيع مواجهه التحديات الكبري في وقت عجزت فيه كبري الدول في العالم وغرقت في أزمات كبيرة .

الدابي: السيسي اعتمد خطة إنقاذ الوطن للوصول بالمصريين الي بر الامان

أشاد النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنه السياحه والثقافه والإعلام بمجلس الشيوخ ، بحديث الرئيس السيسي اليوم في افتتاح أعمال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 ، موضحاً أن الحديث كشف عن حجم التحديات التي واجهت الدولة المصريه منذ عقود من الزمن ، وكشف عن خطة الإنقاذ التي اعتمدها الرئيس لبناء دولة مصريه عصريه حديثه .

وأضاف الدابي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن حجم الانجازات ، التي تمت خلال السبع سنوات الماضية لم تحدث في التاريخ المصري الحديث، وأن جهود القيادة السياسية في تحمل الصعاب لمواجهة التحديات ، كانت هي الركيزة الأساسية للوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان ، موضحاً أن العالم كله ينظر للمصريين بإعجاب بفضل عزيمتهم واخلاصهم من أجل وطنهم.

وشدد الدابي على أن تكلفة البناء والنجاح باهظة وأن المصريين قطعوا شوطاً كبيرا في بناء وطنهم ، و بات لزاماً علينا الالتفاف الوطني حول القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة لاستكمال مسيرة البناء .

برلماني : المؤتمر الإقتصادي ينعقد في توقيت “هام” ونتائجه ستكون خارطة لحلول جذرية للمشكلات الإقتصادية



و أكد النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ ، أن المؤتمر الإقتصادي يعقد في توقيت هام للغاية حيث يمر العالم بأزمة إقتصادية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها علي الجميع ،مشيراً أن مؤتمر وضع هام لوضع خارطة طريق بأولويات المرحلة الراهنة للتعامل مع الأزمة الإقتصادية وتخفيف من تداعياتها علي المواطن

وأشار”سالمان” أن تشجيع الصناعة والزراعة ودعم الاستثمارات وتوطين الصناعة ودعم القطاع الخاص بهدف زيادة الانتاج، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم السياحة يمثل الحل للمشكلات الاقتصادية

وأكد “سالمان” أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفتتاح المؤتمر الإقتصادي إتسمت بالشفافية والمصارحة والمكاشفة المعهودة له في الوقوف علي التحديات والمعوقات وما يلزمها من حلول ،مشيراً أنه عكست أيضاً الإنفتاح علي كافة الروي بما يخدم الوطن

وأضاف “سالمان” أن منصة المؤتمر الاقتصادي ستكون غنية بالرؤي والأفكار المطروحة من كافة الجهات لبحث المعوقات وطرح الحلول مطالباً جميع القوي السياسية الحاضرة بطرح رؤيتها وأفكارها لتكون شاملة لحلول ،مؤكداً أن مخرجات المؤتمر الاقتصادي تمثل الدعائم والركائز لمسار الإصلاح للخروج من الأزمة الإقتصادية

وأكد” عضو الشيوخ” أن المؤتمر الإقتصادي يمثل خطوة هامة لمواجهة المتغيرات العالمية والأزمة الإقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع والتي أثرت علي اقتصاديات العالم ، كما فرضت أعباء علي محدودي بدخل والطبقات المتوسطة ،وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير هو هذا كان يحتاج إلى رؤي توافقية للتعامل معه بمرونة عبر المؤتمر الإقتصادي الذي إنطلق اليوم