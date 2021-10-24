إشادة بجهود مصر لمكافحة الإرهاب.. كواليس اجتماع وزير الداخلية بنظيره الألباني (فيديو)

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الأحد- بليدار تشوشي وزير الشئون الداخلية بجمهورية ألبانيا، الذى يزور القاهرة حاليًا ضمن وفد وزاري رفيع المستوى، برئاسة إيدي راما رئيس الوزراء الألباني.

وخلال اللقاء استعرض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة أوجه التعاون القائمة بين الأجهزة الأمنية في كلا البلدين وأساليب تدعيمها.

وأعرب الوزير الألباني عن تقديره للدور الذى تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية بمجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، ونجاحها في تخطى كافة المعوقات والتحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى رغبته في توسيع قاعدة التعاون الأمني، وتبادل المعلومات والخبرات التدريبية مع أجهزة الأمن المصرية في عدد من المجالات الأمنية محل الاهتمام.

من جانبه، رحب وزير الداخلية بزيارة نظيره الألباني للقاهرة، مشيرًا إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التي تربط حكومتي وشعبي البلدين، والتي انعكست بصورة جلية على عدد من مجالات التعاون الثنائى.



وفي ذات السياق، أكد على استعداد الوزارة لتطوير علاقات التعاون مع الأجهزة الأمنية الألبانية، في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تفعيل أطر التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة، في ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات باتت تستلزم تضافر كافة الجهود الدولية لمجابهتها.