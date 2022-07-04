إشادات كبيرة لنجوم الفن بـ«كيرة والجن» لأحمد عز وكريم عبد العزيز

حرص عدد من نجوم الفن على الإشادة بفيلم “كيرة والجن” للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، والذي طرح بالسينمات قبل موسم أفلام عيد الأضحى بأيام قليلة.

وأشاد النجم آسر ياسين بالفيلم عبر حسابه إنستجرام ونشر صورة بوستر الفيلم معلقا “علامة من علامات السينما المصرية” وحث الجمهور على مشاهدته أيضا قائلا مبروك كل الأصدقاء والزملاء الذين عملوا واجتهدوا فيه أنا فخور جدا بكم”.

كما أشاد المخرج محمد دياب بالفيلم معلقا عبر حسابه “فيس بوك” تحية لكل مبدعي كيرا والجن على المجهود الكبير الذي بذله في كل العناصر مروان حامد وأحمد مراد، تحاول أفلامهم دائمًا الوصول إلى المنطقة الصعبة بين الفيلم التجاري والفني.

وأضاف دياب: “أنا منحاز لأولئك الذين اختاروا الطريق الصعب وآمل أن ينجح الفيلم لأن التجارب الضخمة تظل قابلة للتكرار”.

وحرص كذلك المخرج عمرو سلامة على الإشادة بفيلم كيرة والجن فعلق عبر حسابه الرسمي بتويتر فقال: “مروان حامد مخرج يرفع سقف الطموح السينمائي في مصر والمنطقة”.

فيلم “كيرة والجن” مستوحى من رواية “191″، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، مع أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عرفة عبد الرسول، تامر نبيل، إضافة إلى وجود بعض الممثلين الأجانب.