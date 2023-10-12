إشادات برواية المخرج أحمد عاطف «روح واحدة»

أعرب المخرج والناقد السينمائي أحمد عاطف للمال ، عن سعادته بعرض روايته الجديدة” روح واحدة” بمكتبة الاسكندرية واشادة الكثيرين بها في ندوة أقيمت بمكتبة الإسكندرية ، لافتا الى أنه أدار الندوة الأديب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية .

وأشاد بالرواية قائلا إن روح واحدة تمثل رواية عن الإنسان تدور في أزمنة مختلفة، تشبه المتوالية الروائية، فكل جزء منها من الممكن أن يكون عملًا منفصلًا، وفي الوقت نفسه تترابط الأجزاء لتشكل هذا العمل الذي ينم عن نضج روائي كبير”

وشهد عرض الرواية حضورا لافتا وكذلك عبر تطبيق ويبكس.

وتنوعت ردود الأفعال تشيد بالرواية من خلال متخصصيين ومثقفين كثيرين من مصر والوطن العربي .

وقال دكتور بها الدين حسب الله ” مصر” : “العمل يدعوك للنظر في عدة مسارات منها عبقرية العمل في اللغة التي تجعل القاريء في حالة تأمل، فلغة الكاتب هي مفتاح إلى وحي شغفه بهذه القصص وهذه الموضوعات التي عرضها في رواية روح واحدة..

أما د.بدرة شريط “الجزائر” لفت أن الرواية : هي رحلة في جماليات التنوع في الشخصيات من عصر إلى آخر وكذلك جماليات التنوع اللغة إذ جاءت لغة فلسفية وصوفية روحانية، وجماليات الحوار والأمكنة والأزمنة..

في حين قال د عايدي علي جمعة (مصر) كنت أعيش أثناء القراءة في عوالم وطبقات سردية وإبداعية وتضافر بين النص وخارج النص(من أحداث تاريخية عرفناها من خلال قراءتنا للتاريخ) جاء هذا التضافر برؤية خاصة للكاتب وإيقاع مختلف، رواية جدارية مثل جداريات القدماء التي كانت تضم لوحات جدارية مختلفة على جدار واحد، وفي الحاضر جاءت الرواية بروح واحدة..

واختتمت د فاطمة الحاجي من ليبيا الدراسات قائلة إنها قرأت الرواية من منظور التاريخ، فهي رواية تاريخية بامتياز، وتختلف في بنيتها، إذ يبدأ الزمن في مصر من الدولة العثمانية ثم ما قبل الميلاد ليعود للدولة العثمانية، نحن أمام رواية دائرية، لغتها شعرية جميلة جدًا وراقية، ولا يمكن إلا أن تنم عن شخصية كاتب فيلسوف متصوف.

وبعد انتهاء الندوة تساءل أستاذ منير عتيبة: “ألا يشبه الكاتب عمار الشريعي؟”.، فأجابته إحدى الكاتبات “صحيح الروح واحدة”.

وأحمد عاطف درة مخرجٌ سينمائي مصري وكاتب صحفي. حازت أفلامه على عدة جوائز عالمية، بدأ حياته ممثِّلًا طفلًا في مسلسلات التلفزيون مع كبار الفنانين. نشر كتبًا عن السينما وديوان شعر. اتَّجه مُؤخَّرًا لكتابة الرواية والفن التشكيلي.