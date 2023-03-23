إس كيه تستثمر 50 مليون دولار إضافية في شركة ناشئة للطاقة النظيفة

أعلنت شركة إس كيه إنوفيشن ،إحدى كبريات شركات الطاقة في كوريا ، اليوم الخميس أنها استثمرت 50 مليون دولار أمريكي إضافية في شركة أموجي وهي شركة مطورة أمريكية لمنصة خلايا وقود تعتمد على الأمونيا ، لتوسيع الاستثمار في الوقود المستدام، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت الشركة في بيان لها إنها شاركت في أحدث جولة تمويل بقيمة 139 مليون دولار من السلسلة B-1 لشركة أموجي .

يأتي هذا بعد استثمار إس كيه إنوفيشن المبدئي البالغ 30 مليون دولار في الشركة الأمريكية المبتدئة التي تتخذ من بروكلين مقرا لها في يوليو من العام الماضي.

ومن بين المستثمرين الآخرين في جولة التمويل صندوق الثروة السيادية في سنغافورة ، تيماسيك ، وهي وحدة استثمارية تابعة لشركة أرامكو السعودية ، وشركة ميتسوي أو إس كيه اليابانية . وشركة رأس المال الاستثماري البريطانية إيه بي.

نجحت أموجي في الحصول على تمويل أولي بقيمة 20 مليون دولار في ديسمبر 2021 وتمويل جسر بقيمة 46 مليون دولار في يونيو 2022.

تم تأسيس أموجي في عام 2020 ، وقد طورت نظامًا لخلايا الوقود يحول الأمونيا السائلة مباشرة إلى هيدروجين أثناء وجودها على متنها. من خلال تكسير الأمونيا ، يتم إرسال الهيدروجين إلى منصة خلايا الوقود لتشغيل السيارة.

تتميز الأمونيا السائلة بكثافة طاقة أكبر بثلاث مرات من الهيدروجين المضغوط ، مما يجعلها فعالة من حيث التكلفة للتخزين والنقل.

وأجرت أموجي تجربة قيادة ناجحة في يناير من هذا العام لسيارة شبه شاحنة تعمل على نظام خلايا الوقود القائم على الأمونيا لعدة ساعات.

كان أول اختبار للشركة باستخدام محلول طاقة الأمونيا على طائرة مسيرة سعة 5 كيلووات في يوليو 2021. وأجرت الشركة بنجاح اختبارًا آخر على جرار بقدرة 100 كيلو وات في مايو 2022.

وهي تعمل على اختبار شامل على الشاحنة في إطار مخطط أوسع لتوسيع نطاق تطبيق حلول تحويل الأمونيا إلى طاقة للشحن ، بما في ذلك الزوارق والصنادل.