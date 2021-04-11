«إس كيه» تدفع مليارى دولار لتسوية نزاع حول تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية

وافقت شركة “إس كيه إنوفيشن” على دفع 1.78 مليار دولار لتسوية نزاع حول بطارية السيارة الكهربائية مع شركة “إل جي إنرجي سوليوشن” وسحب جميع الدعاوى القضائية المعلقة الأخرى التي استمرت عامين، بحسب وكالة يونهاب.

وأعلنت شركتا تصنيع البطاريات الكوريتان نتائج اتفاقهما، قبل ساعات من الموعد النهائي لحظر الاستيراد لشركة “إس كيه”.

لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) تنحاز إلى “إل جي”

وكانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) قد انحازت في فبراير إلى جانب “إل جي” في قضية أسرار تجارية وأصدرت حظر استيراد لمدة 10 سنوات على “إس كيه”، بينما سمحت مؤقتًا بشحن مكونات البطارية لفورد وفولكس فاجن لمنحهما الوقت للعثور على موردين جديدين.

وتتجنب التسوية الخاصة بهما حظر الاستيراد، الذي كان من المقرر أن يدخل في حيز التنفيذ ما لم يستخدم الرئيس جو بايدن حق النقض ضد قرار لجنة التجارة الدولية قبل الموعد النهائي مساء اليوم الأحد.

وقالت الشركتان، إن شركة “إس كيه إنوفيشن” ستدفع تريليون وون نقدًا وتريليون وون كعائدات، واتفقت الشركتان على سحب جميع النزاعات القانونية الأخرى في الداخل والخارج وعدم التقدم بشكاوى أخرى في العقد المقبل.

رئيس إل جى: “اتفقت الشركتان على المنافسة السليمة والتعاون الودي”

وقال كيم جونغ-هيون الرئيس التنفيذي لشركة إل جي إنرجي سوليوشن وكيم جون الرئيس التنفيذي لشركة إس كيه إنوفيشن في بيان مشترك: “اتفقت الشركتان على المنافسة السليمة والتعاون الودي من أجل تطوير صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة”.

“(الشركتان) اتفقتا على بذل جهود مشتركة لدفع إدارة بايدن لتعزيز سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية وسياستها الصديقة للبيئة”.

التسوية ستسمح باستكمال بناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية بقيمة 2.6 مليار دولار في جورجيا

وستسمح التسوية التي توصلت لها الشركتان لشركة “إس كيه” بإكمال بناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية بقيمة 2.6 مليار دولار في جورجيا، والذي سيوفر بطاريات السيارات الكهربائية لفورد وفولكس فاجن.

وقالت “إس كيه” في وقت سابق إنها قد تغلق مصنع جورجيا إذا لم يتم إلغاء حظر الاستيراد، مما قد يعيق اتجاه إدارة بايدن نحو السيارات الكهربائية والتعهد بتوفير وظائف أمريكية.

وادعت “إس كيه” أنها لا تحتاج إلى الأسرار التجارية لشركة “إل جي” لأن طريقة تطويرها وتصنيعها لبطاريات السيارات الكهربائية تختلف عن منافستها وأنها تلقت حكمًا غير مواتٍ من لجنة التجارة الدولية بسبب إتلاف الأدلة.

وفي الفترة التي سبقت التسوية، بذلت الشركتان الكوريتان جهودًا مكثفة في الولايات المتحدة للاستيلاء على حصة أكبر في سوق بطاريات السيارات الكهربائية حيث تضغط إدارة بايدن لتسريع اعتماد المركبات الكهربائية.

وتدير “إل جي إنرجي سوليوشن”، المملوكة بالكامل لشركة إل جي تشيم، مصنعًا لبطاريات الليثيوم أيون في ميشيغان وتقوم ببناء مصنع جديد في أوهايو من خلال مشروعها المشترك مع شركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات، والذي من المقرر أن يتم الانتهاء منه في عام 2022.

وفي الشهر الماضي، قالت “إل جي إنرجي سوليوشن” إنها ستستثمر 5 تريليونات وون (4.5 مليارات دولار) بحلول عام 2025 لتوسيع طاقتها الإنتاجية من البطاريات في الولايات المتحدة.