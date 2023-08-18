«إس كيه بيوفارم» الكورية تصدر تقنية دواء صرع لشركة «الحكمة»

قالت شركة “إس كيه بيوفارم” الكورية لصناعة الصيدلة الحيوية اليوم الجمعة إنها وقعت عقدا مع شركة أدوية الحكمة في الشرق الأوسط، وهي وحدة تابعة لشركة أدوية متعددة الجنسيات “الحكمة” بشأن تصدير تقنية دواء”سينوباميت” (Cenobamate) الجديد المضاد للصرع، وفقا لوكالة يونهاب

وبموجب العقد، ستنقل شركة إس كيه بيوفارم حقوق التسويق في 16 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى شركة الحكمة، وستحصل على 3 ملايين دولار كمقدم وعوائد الملكية الفكرية على المبيعات.

وذكرت إس كيه بيوفارم أن حجم سوق الأدوية المضادة للصرع في الشرق الأوسط يبلغ 442 مليون دولار.

كما وقعت الشركتان على شراكة استراتيجية تنص على أن شركة إس كيه بيوفارم تمنح شركة الحكمة حقوق التفاوض ذات الأولوية للمنتجات التي ستطلقها إس كيه بيوفارم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المستقبل، وبموجبها، تتلقى إس كيه بيوفارم 20 مليون دولار في هيئة دفع مسبق فضلا عن المقدم.

وتخطط شركة إس كيه بيوفارم لاستخدام الأموال الجديدة لتنشيط الحصول على محركات نمو جديدة للأعمال من خلال عمليات الدمج والاستحواذ أو الاستثمار في أسهم الشركات الأخرى وعمليات البحث والتطوير وغيرها.

وقال رئيس شركة إس كيه بيوفارم “لي دونغ-هون” إن الشركة تنشئ جسرا لتقوية الهيمنة طويلة الأجل على السوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توقيع الشراكة الاستراتيجية مع الحكمة.

وقد أطلقت الشركة “سينوباميت” وهو علاج لنوبات الصرع الجزئية في أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي وآسيا وأمريكا الجنوبية وغيرها.